rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Ростовской области с 20 августа изменят схему движения на М-4 «Дон» под Михайловкой

В Ростовской области с 20 августа изменят схему движения на М-4 «Дон» под Михайловкой

19 августа 2023, 07:22
Фото: 1MI
В Ростовской области с 20 августа изменят схему движения на М-4 «Дон» под Михайловкой
В Ростовской области с 20 августа по 30 сентября изменят схему движения из-за замены элементов путепровода на 964-м километре трассы, об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».

С воскресенья, 20 августа, до октября в Красносулинском районе Ростовской области на территории Михайловского сельского поселения планируют изменить схему движения автомобилей по трассе М-4 «Дон». Причиной этого являются планы по замене элементов моста, который проходит над основной трассой на 964-м километре М-4 «Дон». В течение 41 дня до 1 октября транспорт должен будет ехать в объезд.

В компании уточнили, что автомобилистам, которые едут со стороны Владимировской станицы, следует объезжать участок работ через развязку на 960-м километре трассы. Через нее же смогут проехать водители из хутора Михайловки. Автомобилистам, которые едут со стороны Москвы, рекомендуют использовать для проезда развязку на 969-м километре трассы.

Схема объездов "Автодора"Схема объездов "Автодора"
Схема объездов "Автодора"
Фото: Яндекс Карты

Напомним, ранее авария в этом районе спровоцировала пробку протяженностью около 30 километров.

Читайте также:
«Подходите покушать»: фура с арбузами перевернулась на трассе М-4 «Дон» под РостовомДевушка-подросток пострадала в серьезном ДТП на трассе М-4 «Дон» в Ростовской областиОдин из участков трассы М-4 «Дон» в Ростовской области перекроют на месяц
#Надежда Пустяк#Происшествие#Ремонт дорог#М-4 «Дон»#Ограничения движения#Автодор#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Красносулинский район
Подпишитесь
В Ростове водителей автобусов ищут в Киргизии, а местные жители находят слитки золота
Вчера, 16:10
Уже третий очаг африканской чумы свиней выявили в Ростовской области с начала августа
Вчера, 15:53
Обвиняемый по делу о гибели девочки во время дождя в Ростове пожаловался на работу
Вчера, 14:40
Путин предложил построить высокоскоростную магистраль через Ростов-на-Дону
Вчера, 13:26
Бастрыкину доложат о расследовании дела о гибели в ливневке учительницы из Ростова
Вчера, 12:45
В ЖК «Измаильский экоквартал» начались финальные продажи
Вчера, 15:51