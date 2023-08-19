В Ростовской области с 20 августа изменят схему движения на М-4 «Дон» под Михайловкой

С воскресенья, 20 августа, до октября в Красносулинском районе Ростовской области на территории Михайловского сельского поселения планируют изменить схему движения автомобилей по трассе М-4 «Дон». Причиной этого являются планы по замене элементов моста, который проходит над основной трассой на 964-м километре М-4 «Дон». В течение 41 дня до 1 октября транспорт должен будет ехать в объезд.