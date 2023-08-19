В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа

Владельцы помещений уточнили, что в офисах — стандартная отделка, а преимуществами здания является удачное расположение в самом центре города, где ежедневно проходят десятки тысяч людей. Ранее помещения использовал банк «Восточный», сейчас там можно разместить все, что угодно — от торговой точки и салона красоты до банка и офиса.