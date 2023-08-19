В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
В пятницу, 18 августа, ПАО «Совкомбанк» объявил о продаже собственных активов, а именно нежилых помещений по адресу проспект Буденновский, 21/50. Здание находится напротив ЦУМа и консерватории имени С. В. Рахманинова.
В объявлении сказано, что продавец хочет продать за 49,9 миллиона рублей помещения на подвальном, первом и втором этаже здания общей площадью 723,5 квадратных метра.
Владельцы помещений уточнили, что в офисах — стандартная отделка, а преимуществами здания является удачное расположение в самом центре города, где ежедневно проходят десятки тысяч людей. Ранее помещения использовал банк «Восточный», сейчас там можно разместить все, что угодно — от торговой точки и салона красоты до банка и офиса.
Почему собственники решили отказаться от такого объекта недвижимости в объявлении не сказано.
Ранее стало известно, что в Ростове хотят продать около 40 старинных особняков и домов в центре города.