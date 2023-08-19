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Updated Сегодня, 13:17

В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа

В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа

19 августа 2023, 13:15
Фото: Яндекс Карты
В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа
В центре Ростова за 49,9 миллиона рублей продают половину здания на проспекте Буденновском, которая принадлежит «Совкомбанку», сведения об этом появились на площадке бесплатных объявлений.

В пятницу, 18 августа, ПАО «Совкомбанк» объявил о продаже собственных активов, а именно нежилых помещений по адресу проспект Буденновский, 21/50. Здание находится напротив ЦУМа и консерватории имени С. В. Рахманинова.

В объявлении сказано, что продавец хочет продать за 49,9 миллиона рублей помещения на подвальном, первом и втором этаже здания общей площадью 723,5 квадратных метра.

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Владельцы помещений уточнили, что в офисах — стандартная отделка, а преимуществами здания является удачное расположение в самом центре города, где ежедневно проходят десятки тысяч людей. Ранее помещения использовал банк «Восточный», сейчас там можно разместить все, что угодно — от торговой точки и салона красоты до банка и офиса.

Почему собственники решили отказаться от такого объекта недвижимости в объявлении не сказано.

Ранее стало известно, что в Ростове хотят продать около 40 старинных особняков и домов в центре города.

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