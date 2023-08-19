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Жительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августа

Жительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августа

19 августа 2023, 15:13
Фото: pxhere.com
Жительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августа
В Таганроге неизвестная женщина стала жертвой пожара в многоквартирном доме, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

В пятницу, 18 августа, в 22.00 мск спасатели получили сигнал о пожаре в многоквартирном доме в переулке Гарибальди, 6 в Таганроге.

По предварительной информации, огонь вспыхнул в квартире №44 и охватил площадь 30 квадратных метров, на ликвидацию пожара потратили больше часа, в работах задействовали пять единиц спецтехники и 20 сотрудников МЧС. В 23.16 мск огонь потушили.

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Сообщается, что в пожаре пострадала неизвестная женщина, личность которой еще предстоит установить. Причина пожара в настоящий момент неизвестна, информация уточняется.

Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.

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