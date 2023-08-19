Жительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августа

Posted Сегодня, 15:13
Published Сегодня, 15:13
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Updated Сегодня, 15:15
В пятницу, 18 августа, в 22.00 мск спасатели получили сигнал о пожаре в многоквартирном доме в переулке Гарибальди, 6 в Таганроге.
По предварительной информации, огонь вспыхнул в квартире №44 и охватил площадь 30 квадратных метров, на ликвидацию пожара потратили больше часа, в работах задействовали пять единиц спецтехники и 20 сотрудников МЧС. В 23.16 мск огонь потушили.
Сообщается, что в пожаре пострадала неизвестная женщина, личность которой еще предстоит установить. Причина пожара в настоящий момент неизвестна, информация уточняется.
Ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.