Жительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августа

По предварительной информации, огонь вспыхнул в квартире №44 и охватил площадь 30 квадратных метров, на ликвидацию пожара потратили больше часа, в работах задействовали пять единиц спецтехники и 20 сотрудников МЧС. В 23.16 мск огонь потушили.