Два человека пострадали в жестком ДТП с Lada и иномаркой в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Серьезное ДТП произошло накануне в Батайске. Там на перекрестке улиц Ленина и Гайдаш водитель Lada нарушил правила движения и не уступил дорогу Volkswagen Golf. В результате транспортные средства столкнулись.
Удар машин был достаточно сильным. Травмы в ДТП получили 52-летний и 51-летний пассажиры Lada. Сейчас они госпитализированы.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде.