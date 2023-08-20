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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

В Батайске Lada столкнулась с Volkswagen Golf 19 августа

Два человека пострадали в жестком ДТП с Lada и иномаркой в Ростовской области

20 августа 2023, 12:28
Фото: 1MI
В Батайске Lada столкнулась с Volkswagen Golf 19 августа
В Батайске Lada столкнулась с Volkswagen Golf 19 августа, сообщили в ГИБДД России по Ростовской области.

Серьезное ДТП произошло накануне в Батайске. Там на перекрестке улиц Ленина и Гайдаш водитель Lada нарушил правила движения и не уступил дорогу Volkswagen Golf. В результате транспортные средства столкнулись.

Удар машин был достаточно сильным. Травмы в ДТП получили 52-летний и 51-летний пассажиры Lada. Сейчас они госпитализированы.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Дтп#Происшествия#Батайск#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
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