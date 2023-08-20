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Published Сегодня, 10:37

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Updated Сегодня, 10:39

В Ростове ночью 21 августа ограничат движение машин из-за работ по откачке воды

Движение транспорта ограничат в Ростове ночью 21 августа из-за откачки воды

20 августа 2023, 10:37
Фото: pxhere.com
В Ростове ночью 21 августа ограничат движение машин из-за работ по откачке воды
В Ростове ночью 21 августа ограничат движение машин из-за работ по откачке воды, сообщили в администрации города.

В Ростове ночью 21 августа сотрудники Поисково-спасательной службы Управления ГО и ЧС города будут откачивать воду на улице Шоссейной, 176А. Из-за этого с 00.00 мск до 03.00 мск движение машин ограничат на участке съезда с Восточного шоссе на улице Пойменная, а также в районе дома №1А и в районе съезда на улицу Шоссейную.

Схема объезда транспорта 21 августа Схема объезда транспорта 21 августа
Схема объезда транспорта 21 августа
Фото: Администрация Ростова

Автомобилистов просят заранее продумать свой маршрут и использовать объездные пути.

Ранее сообщалось, что до 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове.

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