Движение транспорта ограничат в Ростове ночью 21 августа из-за откачки воды

В Ростове ночью 21 августа сотрудники Поисково-спасательной службы Управления ГО и ЧС города будут откачивать воду на улице Шоссейной, 176А. Из-за этого с 00.00 мск до 03.00 мск движение машин ограничат на участке съезда с Восточного шоссе на улице Пойменная, а также в районе дома №1А и в районе съезда на улицу Шоссейную.