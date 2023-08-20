«Это точно футболисты?»: ростовчане негодуют после поражения ФК «Ростов»

«Защиты нет, центра нет, атаки нет, игры нет, намека на футбол тоже нет. 9:1 за 2 выездных матча, от действующего 11 и 12 места. Я смотрел матч и у меня возник только один вопрос: Это точно футболисты?» — написал один из болельщиков.