«Это точно футболисты?»: ростовчане негодуют после поражения ФК «Ростов»

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Напомним, ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 0:4. По словам тренера ростовской команды, причиной поражения стала плохая игра.
Болельщики «Ростова» отметили, что два матча, которые прошли не на домашнем стадионе, закончились поражением ростовской команды.
«Защиты нет, центра нет, атаки нет, игры нет, намека на футбол тоже нет. 9:1 за 2 выездных матча, от действующего 11 и 12 места. Я смотрел матч и у меня возник только один вопрос: Это точно футболисты?» — написал один из болельщиков.
Некоторые фанаты футбола и вовсе призывают не переживать за игроков, которые с их точки зрения много зарабатывают.
«Есть ли смысл переживать за этих ребят с зарплатой около 5 млн рублей в месяц. Мне кажется, у них все хорошо. Переживать не стоит», — считает любитель футбола.