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Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:30

Updated Сегодня, 07:30

«Это точно футболисты?»: ростовчане негодуют после поражения ФК «Ростов»

«Это точно футболисты?»: ростовчане негодуют после поражения ФК «Ростов»

20 августа 2023, 07:28
Фото: 1MI
«Это точно футболисты?»: ростовчане негодуют после поражения ФК «Ростов»
Поражение футбольного клуба «Ростов» в матче с «Сочи» стало темой для обсуждения у ростовских болельщиков в соцсетях.

Напомним, ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 0:4. По словам тренера ростовской команды, причиной поражения стала плохая игра.

Болельщики «Ростова» отметили, что два матча, которые прошли не на домашнем стадионе, закончились поражением ростовской команды.

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«Защиты нет, центра нет, атаки нет, игры нет, намека на футбол тоже нет. 9:1 за 2 выездных матча, от действующего 11 и 12 места. Я смотрел матч и у меня возник только один вопрос: Это точно футболисты?» — написал один из болельщиков.

Некоторые фанаты футбола и вовсе призывают не переживать за игроков, которые с их точки зрения много зарабатывают.

«Есть ли смысл переживать за этих ребят с зарплатой около 5 млн рублей в месяц. Мне кажется, у них все хорошо. Переживать не стоит», — считает любитель футбола.

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