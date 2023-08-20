Фугасную авиабомбу нашли на территории Ростовской области

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Поисковики во время раскопок в Мясниковском районе Ростовской области нашли немецкую фугасную авиабомбу SD-50. Руководитель раскопок Андрей Ярошев рассказал, что в июле 1942 здесь проходили ожесточённые бои. Войска немецко-фашистских захватчиков шли на Ростов. Советские же войска занимали рубежи Ростовского укрепрайона. Наступление фашистов прикрывала авиация.
Вероятно, тогда и была сброшена бомба. Однако она не взорвалась. Ярошев уточняет, что бомба до сих пор представляет опасность. Поэтому для ее обезвреживания на место вызвали экстренные службы.
Напомним, в прошлом году в Ростовской области нашли более 360 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.