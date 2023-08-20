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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

В Ростовской области найдена немецкая фугасная авиабомба времен Второй мировой войны

Фугасную авиабомбу нашли на территории Ростовской области

20 августа 2023, 09:32
Фото: pxhere.com
В Ростовской области найдена немецкая фугасная авиабомба времен Второй мировой войны

Авиабомбу нашли в Мясниковском районе Ростовской области

В Ростовской области найдена немецкая фугасная авиабомба времен Второй мировой войны, сообщили в соцсетях поисковики.

Поисковики во время раскопок в Мясниковском районе Ростовской области нашли немецкую фугасную авиабомбу SD-50. Руководитель раскопок Андрей Ярошев рассказал, что в июле 1942 здесь проходили ожесточённые бои. Войска немецко-фашистских захватчиков шли на Ростов. Советские же войска занимали рубежи Ростовского укрепрайона. Наступление фашистов прикрывала авиация.

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Вероятно, тогда и была сброшена бомба. Однако она не взорвалась. Ярошев уточняет, что бомба до сих пор представляет опасность. Поэтому для ее обезвреживания на место вызвали экстренные службы.

Напомним, в прошлом году в Ростовской области нашли более 360 мин и снарядов времен Великой Отечественной войны.

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