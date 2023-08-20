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Published Сегодня, 06:51

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Updated Сегодня, 07:30

Ростовскую область утром 20 августа атаковали БПЛА

Голубев сообщил о попытке теракта в Ростовской области тремя дронами-камикадзе

20 августа 2023, 06:51
Фото: Mil.ru
Ростовскую область утром 20 августа атаковали БПЛА
Ранним утром в воскресенье, 20 августа, Ростовскую область атаковали с использованием дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

По слова главы региона, средствами РЭБ удалось подавить атаку. При этом ПВО не стали применять, поскольку этого не позволил малый размер беспилотников.

Атака была совершена тремя БПЛА. Два упали на территории воинской части в Каменске, а другой — в километре севернее Новошахтинска.

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Голубев отметил, что жертв среди населения не было. Также беспилотники не повредили инфраструктуру.

Ранее стало известно, что в Ростовской области хотят ввести ответственность за публикацию материалов об атаке БПЛА. Распространять подобные фотографии и видео сможет только министерство обороны.

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