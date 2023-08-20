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Published Сегодня, 11:28

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Updated Сегодня, 11:29

В Ростове разыскивают пропавшую без вести художницу Валерию Шейн

Художница Валерия Шейн пропала без вести в Ростове

20 августа 2023, 11:28
Фото: 1MI
В Ростове разыскивают пропавшую без вести художницу Валерию Шейн
В Ростове разыскивают пропавшую без вести при загадочных обстоятельствах художницу Валерию Шейн, сообщает Telegram-канал «Тютина».

В Ростове разыскивают местную художницу, члена Союза художников России Валерию Шейн. В последний раз на связь она выходила утром 19 августа. Она разговаривала с коллегой по телефону на остановке «Евдокимова» на проспекте Космонавтов. В один момент звонок резко прервался. После этого телефон Шейн перестал быть доступен.

Коллеги девушки уже успели обзвонить морги и больницы, там художницы не оказалось. Поисками уже занимается полиция, пока что они продвигаются безрезультатно.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении Валерии, просят сообщить об этом в полицию или коллегам художницы.

Напомним, в Ростовской области два дня ищут пропавшего без вести 19-летнего парня.

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