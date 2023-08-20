Художница Валерия Шейн пропала без вести в Ростове

В Ростове разыскивают местную художницу, члена Союза художников России Валерию Шейн. В последний раз на связь она выходила утром 19 августа. Она разговаривала с коллегой по телефону на остановке «Евдокимова» на проспекте Космонавтов. В один момент звонок резко прервался. После этого телефон Шейн перестал быть доступен.