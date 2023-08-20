Итоги недели: Ростовскую область атакуют дроны, пока арестовывают депутатов

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ранним утром 20 августа три дрона-камикадзе пытались атаковать Каменск и Новошахтинск. Военные, заметив БПЛА, отработали по ним средствами РЭБ. Систему противовоздушной обороны не задействовали из-за небольшого размера летательных объектов.
Сообщается, что два дрона упали на территорию воинской части в Каменске, еще один — в километре от границы Новошахтинска. В результате инцидента никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.
В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщили, что глава города Миллерово, депутат Виталий Абакумов отправился по решению суда под домашний арест. Такая же мера пресечения выбрана для другого местного депутата Виталия Кугута. Сообщается, что под домашним арестом парламентарии будут находиться, как минимум, до 28 сентября.
В отношении Абакумова и Кугута возбуждены уголовные дела о служебном подлоге. Если вину депутатов докажут, им грозит штраф или лишение свободы до четырех лет.
Ранее СМИ писали, что Абакумова и Кугута подозревают в том, что они внесли ложные сведения в заключение по публичным слушаниям. Абакумова также обвиняют в попытках поменять устав города для получения зарплаты из местного бюджета. До этого деятельность депутатов осуществлялась исключительно на общественных началах. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
В Ростове за истечением срока давности закрыли уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации города Сергея Кузнецова. Его обвиняли к халатности и служебном подлоге.
Еще в июне 2016 года в Ростове во время мощного ливня утонула 14-летняя школьница. Ее затянуло потоками воды под машину. Также два других человека пострадали. В отношении чиновника Кузнецова тогда возбудили дело. Следствие считало, что он не принял должных мер по предотвращению последствий непогоды, хотя о штормовом предупреждении было известно заранее.
До суда дело шло несколько лет, к этому времени срок его давно истек. В СК РФ заявили, что следственные действия завершились еще в 2019 году, после чего материалы направили заместителю Генерального прокурора Андрею Кикотю, который не увидел связи между действиями обвиняемого и гибелью подростка. Тогда он вернул дело для дополнительного следствия. Когда материалы ему вернулись, то он снова принял аналогичное решение.
Только спустя годы обвинительное заключение удалось утвердить. При этом обстоятельства дела по поводу связи фигуранта и гибелью не поменялись. Теперь Следком изучит действия прокуратуры и правомерность столь длительного затягивания расследования дела.