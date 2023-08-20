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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Дорожная авария спровоцировала пробку в Ростовской области

Из-за двух ДТП пробка образовалась под Батайском Ростовской области 20 августа

20 августа 2023, 12:49
Фото: 1MI
Дорожная авария спровоцировала пробку в Ростовской области
Две дорожные аварии спровоцировали пробку в Ростовской области, сообщают «Яндекс. Карты».

Сразу два ДТП произошло на выезде из Батайска, рядом с Самарским в Ростовской области. Из-за устранения последствия аварий дорогу в этом районе сковала пробка. Сейчас длина затора составляет порядка пять километров.

В ГИБДД подробностями происшествия пока не делились. О пострадавших не сообщается.

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Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее продумывать свой маршрут движения, чтобы не потерять время в пробке.

Вчера на М-4 «Дон» в Каменске Ростовской области из-за поломки военной машины возникла 16-километровая пробка.

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