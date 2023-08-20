Из-за двух ДТП пробка образовалась под Батайском Ростовской области 20 августа

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Сразу два ДТП произошло на выезде из Батайска, рядом с Самарским в Ростовской области. Из-за устранения последствия аварий дорогу в этом районе сковала пробка. Сейчас длина затора составляет порядка пять километров.
В ГИБДД подробностями происшествия пока не делились. О пострадавших не сообщается.
Водителей просят учитывать дорожную ситуацию и заранее продумывать свой маршрут движения, чтобы не потерять время в пробке.
Вчера на М-4 «Дон» в Каменске Ростовской области из-за поломки военной машины возникла 16-километровая пробка.