Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа

В Ростове улицу Нансена затопило после прорыва трубы районе дома №104. В соцсетях ростовчане уточняют, что коммунальная авария произошла еще четыре дня назад. Однако водоканал города до сих пор ничего не предпринял для ликвидации ее последствий.