Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
В Ростове улицу Нансена затопило после прорыва трубы районе дома №104. В соцсетях ростовчане уточняют, что коммунальная авария произошла еще четыре дня назад. Однако водоканал города до сих пор ничего не предпринял для ликвидации ее последствий.
Огромная лужа мешает передвигаться не только пешеходам и людям с колясками, но даже автомобилистам. «На море можно не ехать», «Ну дождя же нет! А звание второй Венеции надо оправдывать», — шутят ростовчане.
Власти города и водоканал коммунальную аварию пока никак не комментируют.
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