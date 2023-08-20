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В Ростове прорыв трубы стал причиной затопления улицы Нансена 20 августа

Из-за прорыва трубы затопило улицу Нансена в Ростове 20 августа

20 августа 2023, 10:47
Фото: 1MI
В Ростове прорыв трубы стал причиной затопления улицы Нансена 20 августа
В Ростове прорыв трубы стал причиной затопления улицы Нансена 20 августа, рассказали в соцсетях местные жители.

В Ростове улицу Нансена затопило после прорыва трубы районе дома №104. В соцсетях ростовчане уточняют, что коммунальная авария произошла еще четыре дня назад. Однако водоканал города до сих пор ничего не предпринял для ликвидации ее последствий.

Огромная лужа мешает передвигаться не только пешеходам и людям с колясками, но даже автомобилистам. «На море можно не ехать», «Ну дождя же нет! А звание второй Венеции надо оправдывать», — шутят ростовчане.

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Власти города и водоканал коммунальную аварию пока никак не комментируют.

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#Алина Заярная#Происшествие#Соцсети#Коммунальная авария#Прорыв трубы#Затопление улиц#Новости
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