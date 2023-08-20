Массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове

Posted Сегодня, 18:03
Published Сегодня, 18:03
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Массовая драка произошла в центре Ростова на Большой Садовой улице. Недалеко от пересечения с Газетным две компании решили выяснить отношения. Вскоре от взаимных оскорблений молодые люди перешли к рукоприкладству. После этого очевидцы сообщили о звуках взрывов петард и стрельбе.
В соцсетях сообщают, что компании просто закидывали друг друга петардами. Помешали дальнейшему развитию событий мусорные баки — они стали своего рода баррикадами между молодыми людьми.
Очевидцы оперативно вызвали на место событий полицию. В МВД пока никаких подробностей инцидента пока не дают.
Ранее работники теплохода устроили драку на борту в Таганрогском заливе.