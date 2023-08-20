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Posted Сегодня, 18:03

Published Сегодня, 18:03

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В центре Ростова произошла массовая драка со стрельбой

Массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове

20 августа 2023, 18:03
Фото: 1MI
В центре Ростова произошла массовая драка со стрельбой
В центре Ростова произошла массовая драка, очевидцы в соцсетях сообщают о звуках стрельбы и взрыве петард.

Массовая драка произошла в центре Ростова на Большой Садовой улице. Недалеко от пересечения с Газетным две компании решили выяснить отношения. Вскоре от взаимных оскорблений молодые люди перешли к рукоприкладству. После этого очевидцы сообщили о звуках взрывов петард и стрельбе.

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В соцсетях сообщают, что компании просто закидывали друг друга петардами. Помешали дальнейшему развитию событий мусорные баки — они стали своего рода баррикадами между молодыми людьми.

Очевидцы оперативно вызвали на место событий полицию. В МВД пока никаких подробностей инцидента пока не дают.

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