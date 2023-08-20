Массовая драка со стрельбой и взрывами произошла на Большой Садовой в Ростове

Массовая драка произошла в центре Ростова на Большой Садовой улице. Недалеко от пересечения с Газетным две компании решили выяснить отношения. Вскоре от взаимных оскорблений молодые люди перешли к рукоприкладству. После этого очевидцы сообщили о звуках взрывов петард и стрельбе.