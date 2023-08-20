Молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове

В Ростове уже сутки продолжаются поиски 28-летнего Вячеслава Ткачева. К поискам ростовчанина подключились полиция и волонтеры. Сообщается, что Вячеславу необходима медицинская помощь. Молодой человек не ориентируется в пространстве.