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В Ростове разыскивают 28-летнего Вячеслава Ткачева

Молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове

20 августа 2023, 15:51
Фото: pxhere.com
В Ростове разыскивают 28-летнего Вячеслава Ткачева

Парня, нуждающегося в медицинской помощи, разыскивают в Ростове волонтеры

В Ростове разыскивают 28-летнего Вячеслава Ткачева, у него есть проблемы со здоровьем, влияющие на ориентацию в пространстве, рассказали волонтеры «ЛизаАлерт».

В Ростове уже сутки продолжаются поиски 28-летнего Вячеслава Ткачева. К поискам ростовчанина подключились полиция и волонтеры. Сообщается, что Вячеславу необходима медицинская помощь. Молодой человек не ориентируется в пространстве.

Известно, что рост Вячеслава составляет 171 сантиметр. У него худое телосложение, карие глаза и темно-каштановые волосы.

В день исчезновения он был одет в коричневую футболку, голубые джинсы и голубые кроссовки.

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Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ткачева, просят связаться с полицией или волонтерами.

Напомним, также в Ростовской области два дня ищут пропавшего без вести 19-летнего парня.

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