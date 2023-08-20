Молодой человек, не ориентирующийся в пространстве, пропал в Ростове

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
В Ростове уже сутки продолжаются поиски 28-летнего Вячеслава Ткачева. К поискам ростовчанина подключились полиция и волонтеры. Сообщается, что Вячеславу необходима медицинская помощь. Молодой человек не ориентируется в пространстве.
Известно, что рост Вячеслава составляет 171 сантиметр. У него худое телосложение, карие глаза и темно-каштановые волосы.
В день исчезновения он был одет в коричневую футболку, голубые джинсы и голубые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении Ткачева, просят связаться с полицией или волонтерами.
Напомним, также в Ростовской области два дня ищут пропавшего без вести 19-летнего парня.