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Posted Сегодня, 16:41

Published Сегодня, 16:41

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

В Ростове двое мужчин сорвали номера со служебного авто и выкинули их в урну

Неизвестные сорвали номера с военного авто и выкинули их в мусорку в Ростове

20 августа 2023, 16:41
Фото: Midjourney
В Ростове двое мужчин сорвали номера со служебного авто и выкинули их в урну
В Ростове двое мужчин сорвали номера со служебного авто и выкинули их в урну, инцидент попал на камеры наблюдения, запись с них распространяют в соцсетях.

В Ростове двое мужчин сорвали номера со служебного авто военного. Инцидент произошел поздним вечером на улице Ларина. Преступление мужчин попало на камеры видеонаблюдения.

Там видно, что пока один из мужчин следил за происходящим вокруг, другой сорвал номера, а затем отправил их в мусорную урну.

В Ростове двое мужчин сорвали номера со служебного авто и выкинули их в урну
Видео: Midjourney

Мотивы поступка мужчин, неизвестны.

В МВД инцидент пока никак не комментировали.

Ранее житель Ростовской области нашел в чужой машине слиток золота.

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