Неизвестные сорвали номера с военного авто и выкинули их в мусорку в Ростове

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В Ростове двое мужчин сорвали номера со служебного авто военного. Инцидент произошел поздним вечером на улице Ларина. Преступление мужчин попало на камеры видеонаблюдения.
Там видно, что пока один из мужчин следил за происходящим вокруг, другой сорвал номера, а затем отправил их в мусорную урну.
Мотивы поступка мужчин, неизвестны.
В МВД инцидент пока никак не комментировали.
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