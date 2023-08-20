Несколько участков в центре Ростова отдадут под строительство ЖК и бизнес-центров

Так, за 140 миллионов рублей на продажу выставлен участок земли на улице Тельмана, 31. Его площадь составляет чуть больше 21 сотки земли. Среди плюсов участка продавец указывает выгодное расположение в центре города рядом с транспортными развязками, местами досуга и магазинами. Также участок имеет свою электрическую подстанцию и кабельное хозяйство для электроснабжения новостройки. «Покупайте и стройте высотку — МКД, офисное здание, бизнес-центр», — лаконично завершает объявление продавец.