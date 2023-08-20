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Published Сегодня, 13:40

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Updated Сегодня, 13:42

В Ростове на продажу выставили несколько участков земли в центре города

Несколько участков в центре Ростова отдадут под строительство ЖК и бизнес-центров

20 августа 2023, 13:40
Фото: 1MI
В Ростове на продажу выставили несколько участков земли в центре города
В Ростове на продажу выставили несколько участков земли в центре города, сообщения об этом появились на сайтах с бесплатными объявлениями.

В Ростове в центре города сразу несколько участков выставлены на продажу. Вероятно, на них потенциальные покупатели смогут возвести очередные высотки и бизнес-центры.

Так, за 140 миллионов рублей на продажу выставлен участок земли на улице Тельмана, 31. Его площадь составляет чуть больше 21 сотки земли. Среди плюсов участка продавец указывает выгодное расположение в центре города рядом с транспортными развязками, местами досуга и магазинами. Также участок имеет свою электрическую подстанцию и кабельное хозяйство для электроснабжения новостройки. «Покупайте и стройте высотку — МКД, офисное здание, бизнес-центр», — лаконично завершает объявление продавец.

Продают в Ростове и участок на улице Пушкинской, 38/70. Продавец рассчитывает получить за него 87 миллионов рублей. Площадь участка составляет 12 соток. «Идеальное место под строительство многоквартирного дома, исторический центp, рядом располагаются ресторан „Гаврош“, ресторан „Рinоt noir“, ЖK „Современник“, ЖК „Grееnwiсh hаll“», — заявляет продавец. Среди преимуществ предложения указана и помощь в создании проекта новостройки, его согласовании и реализации.

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Офисное здание предлагают возвести на улице Большой Садовой, 45Б. Участок под строительство продают за 80 миллионов рублей. Его площадь составляет 17 соток. Продавец указывает, что к участку имеются пожарные подъезды, также он готов предоставить градостроительный план и топосъемку.

Наконец, за 16,5 миллиона рублей приобрести можно участок на улице Серафимовича, 90. Площадь земли небольшая — всего лишь пять соток. Тем не менее, как уверяет продавец, построить там можно многоэтажку, а также спортивный, административный, медицинский или учебный объект.

Ранее сообщалось, что кубанский строитель займется застройкой на Северном в Ростове за 663 миллиона рублей.

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