Опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
На подсолнечнике в Ростовской области специалисты Россельхознадзора нашли опасных растительноядных клопов. Они могут значительно навредить урожаю.
В надзорном ведомстве уточнили, что с растительноядными клопами очень сложно бороться. Их нельзя травить инсектицидами, так как отрава может случайно убить и полезных насекомых, опыляющих подсолнечник.
Бороться с растительноядными клопами в Ростовской области собираются с помощью выпуска на поля габробракона, насекомого, помогающего бороться с гусеницами вредителей.
Ранее эколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну.