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Published Сегодня, 08:28

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

На подсолнечнике в Ростовской области нашли опасных растительноядных клопов

Опасных растительноядных клопов обнаружили в Ростовской области

20 августа 2023, 08:28
Фото: 1MI
На подсолнечнике в Ростовской области нашли опасных растительноядных клопов
На подсолнечнике в Ростовской области нашли опасных растительноядных клопов, рассказали в региональном Россельхознадзоре.

На подсолнечнике в Ростовской области специалисты Россельхознадзора нашли опасных растительноядных клопов. Они могут значительно навредить урожаю.

В надзорном ведомстве уточнили, что с растительноядными клопами очень сложно бороться. Их нельзя травить инсектицидами, так как отрава может случайно убить и полезных насекомых, опыляющих подсолнечник.

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Бороться с растительноядными клопами в Ростовской области собираются с помощью выпуска на поля габробракона, насекомого, помогающего бороться с гусеницами вредителей.

Ранее эколог рассказал, как в Ростовской области уничтожают краснокнижную флору и фауну.

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#Алина Заярная#Россельхознадзор Ростовской области#Сельское хозяйство в Ростовской области#Новости#Ростовская область
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