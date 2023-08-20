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На улице Пухляковской в Ростове ликвидировали пожар в кафе

Пожар произошел ночью в кафе в Ворошиловском районе Ростова

20 августа 2023, 07:49
Фото: 1MI
На улице Пухляковской в Ростове ликвидировали пожар в кафе
На улице Пухляковской в Ростове ликвидировали пожар в кафе, рассказали в МЧС региона.

Пожар произошел в Ростове в кафе на улице Пухляковской. Огонь там вспыхнул глубокой ночью в 03.04 мск. Возгорание распространилось на площади в 50 квадратных метров.

Спасатели оперативно прибыли на место пожара. Огонь смогли потушить в течение 25 минут.

Пострадавших в результате инцидента удалось избежать.

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Что стало причиной пожара, в МЧС региона уточнять не стали.

Ранее жительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме. Инцидент произошел в переулке Гарибальди поздним вечером 18 августа.

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