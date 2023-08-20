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Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

«Причина в плохой игре»: Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

20 августа 2023, 06:05
Фото: 1MI
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

Карпин прокомментировал разгромное поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

Итоги матча между футбольными клубами «Ростов» и «Сочи» прокомментировал главный тренер ростовской команды Валерий Карпин, его интервью опубликовано на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

Накануне ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 0:4. По словам Карпина, причиной поражения стала плохая игра.

Также он ответил на вопрос журналиста по поводу так называемой «вратарской проблемы». Так, среди болельщиков есть мнение, что команде нужен новый вратарь.

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«Была ошибка в игре в Самаре. Но там и защитники не доработали. Надо и защитников всех менять», — ответил Карпин.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин получил штраф из-за нарушений дисциплинарных правил после игры его команды с «Рубином». Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.

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