«Причина в плохой игре»: Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи»

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Накануне ФК «Ростов» проиграл «Сочи» со счетом 0:4. По словам Карпина, причиной поражения стала плохая игра.
Также он ответил на вопрос журналиста по поводу так называемой «вратарской проблемы». Так, среди болельщиков есть мнение, что команде нужен новый вратарь.
«Была ошибка в игре в Самаре. Но там и защитники не доработали. Надо и защитников всех менять», — ответил Карпин.
Ранее главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин получил штраф из-за нарушений дисциплинарных правил после игры его команды с «Рубином». Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей.