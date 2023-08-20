rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

Ростовчан предупредили о возможности тепловых судорог 20 августа

Ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за жары 20 августа

20 августа 2023, 06:07
Фото: 1MI
Ростовчан предупредили о возможности тепловых судорог 20 августа
Неблагоприятная для здоровья погода ожидается в Ростове в воскресенье, 20 августа, сообщают метеорологи.

Так, в донской столице и Ростовской области установится жаркая погода, без осадков. Днем температура воздуха может достигнуть отметки в +39 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Временами его порывы могут достигать 12- 14 метров в секунду.

Врач рассказал, в чем опасность сильной жары для ростовчан, и почему надо сидеть дома
Узнать подробнее

«Возможны тепловые судороги и тепловое истощение. Не допускайте обезвоживания», — предупреждают метеорологи.

О высоком риске пожарной опасности предупредили также в региональном МЧС. В некоторых местах будет действовать чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Ростовской области, что в регионе ожидается жара, как на юге Турции.

Читайте также:
В Ростове ожидается жара в 30 градусов в субботу 22 июляНа выходных в Ростове и Новочеркасске пройдут дожди с грозами«Фобос» предупредил о локальных дождях в Ростовской области до конца июля
#Ростов#Тепловые судороги#Погода#Погода Ростов#Жаркая погода#Солнечная погода#Погода в августе#Погода в Ростовской области#Погода в Ростове-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
Подпишитесь
В Ростовской области судят чиновников и хотят лишить знаменитостей свободы
Сегодня, 04:45
Ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров
Вчера, 16:38
Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ
Вчера, 12:47
В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублей
Вчера, 14:57
В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа
Вчера, 13:15
В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок
Вчера, 12:11