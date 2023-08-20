Ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за жары 20 августа

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Так, в донской столице и Ростовской области установится жаркая погода, без осадков. Днем температура воздуха может достигнуть отметки в +39 градусов.
Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Временами его порывы могут достигать 12- 14 метров в секунду.
«Возможны тепловые судороги и тепловое истощение. Не допускайте обезвоживания», — предупреждают метеорологи.
О высоком риске пожарной опасности предупредили также в региональном МЧС. В некоторых местах будет действовать чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Ростовской области, что в регионе ожидается жара, как на юге Турции.