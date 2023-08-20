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Published Сегодня, 13:10

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Накануне в Ростове приготовили самую длинную шаурму в городе

В Ростове на Западном приготовили 15-метровую шаурму

20 августа 2023, 13:10
Фото: pxhere.com
Накануне в Ростове приготовили самую длинную шаурму в городе
Накануне на Западном в Ростове приготовили самую длинную шаурму в городе, ее размер составил 15 метров в длину, рассказали в соцсетях очевидцы.

Вчера в Ростове на Западном приготовили самую длинную шаурму в городе. Ее длина составила 15 метров. Ранее столь большую шаурму в городе еще не делали.

Очевидцы рассказывают, что для приготовления гигантской шаурмы понадобилось всего лишь 20 минут. Ее смогли попробовать все желающие.

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Также для участников мероприятия состоялось состязание по поеданию обычной шаурмы.

Ранее диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом.

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