В Ростове на Западном приготовили 15-метровую шаурму

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Вчера в Ростове на Западном приготовили самую длинную шаурму в городе. Ее длина составила 15 метров. Ранее столь большую шаурму в городе еще не делали.
Очевидцы рассказывают, что для приготовления гигантской шаурмы понадобилось всего лишь 20 минут. Ее смогли попробовать все желающие.
Также для участников мероприятия состоялось состязание по поеданию обычной шаурмы.
Ранее диетолог Кривошей рассказала об опасности ростовской шаурмы летом.