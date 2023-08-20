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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:26

Updated Сегодня, 15:26

13-летняя девочка госпитализирована после ДТП с участием кроссовера в Ростове

Школьница попала под колеса кроссовера в Ростове 20 августа

20 августа 2023, 15:25
Фото: 1MI
13-летняя девочка госпитализирована после ДТП с участием кроссовера в Ростове
13-летняя девочка госпитализирована после ДТП с участием кроссовера в Александровке в Ростове, сообщили в ГИБДД.

Серьезное ДТП произошло сегодня в Ростове на улице Вересаева, 2/101. Там 67-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Сообщается, что девочка получила серьезные травмы и сейчас госпитализирована.

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Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.

Напомним, сегодня из-за двух ДТП пробка образовалась под Батайском Ростовской области. Длина затора уже превышает пять километров. Водителям предлагают искать альтернативные пути движения.

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