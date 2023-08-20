Школьница попала под колеса кроссовера в Ростове 20 августа

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Серьезное ДТП произошло сегодня в Ростове на улице Вересаева, 2/101. Там 67-летний водитель Volkswagen Tiguan сбил 13-летнюю девочку. Школьница переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Сообщается, что девочка получила серьезные травмы и сейчас госпитализирована.
Расследованием инцидента занимаются правоохранительные органы.
Напомним, сегодня из-за двух ДТП пробка образовалась под Батайском Ростовской области. Длина затора уже превышает пять километров. Водителям предлагают искать альтернативные пути движения.