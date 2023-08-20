Сразу два района Ростова на сутки останутся без холодной воды

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
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Updated Сегодня, 09:33
В понедельник, 21 августа, холодную воду почти на сутки отключат в Первомайском и Пролетарском районах Ростова. С 08.00 мск до 23.00 мск воды не будет в границах улиц 1-й Конной армии, Ватутина, Студенческой и Клубной. Также отключения ожидаются в переулке Роговском от улицы Солидарности до улицы Кржижановского.
Причиной неудобств в Ростовводоканале назвали переподключение водопроводных сетей на улицах Клубной и Студенческой, а также в переулке Роговском.
Ранее сообщалось, что в Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 миллиарда рублей.