Сразу два района Ростова на сутки останутся без холодной воды

В понедельник, 21 августа, холодную воду почти на сутки отключат в Первомайском и Пролетарском районах Ростова. С 08.00 мск до 23.00 мск воды не будет в границах улиц 1-й Конной армии, Ватутина, Студенческой и Клубной. Также отключения ожидаются в переулке Роговском от улицы Солидарности до улицы Кржижановского.