Стали известны подробности удавшегося теракта дронами-камикадзе в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:55
Updated Сегодня, 06:55
По словам Голубева, на территории Ростовской области была зафиксирована попытка террористического акта при помощи дронов-камикадзе. Происшествие зафиксировано ранним утром 20 августа.
Российские военные засекли беспилотники и отработали по ним средствами РЭБ. Система противовоздушной обороны не применялась из-за небольшого размера самих дронов.
Два БПЛА упали на территории военной части в Каменске, еще один в одном километре от границы Новошахтинска. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений нет.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут ввести запрет на публикации фото и видео атак БПЛА Украины.