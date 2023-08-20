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Published Сегодня, 06:55

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

Стали известны подробности удавшегося теракта дронами-камикадзе в Ростовской области

Стали известны подробности удавшегося теракта дронами-камикадзе в Ростовской области

20 августа 2023, 06:55
Фото: Mil.gov.ua
Стали известны подробности удавшегося теракта дронами-камикадзе в Ростовской области
Три боевых беспилотных летательных аппарата упали на территории Ростовской области, сообщил губернатор Василий Голубев

По словам Голубева, на территории Ростовской области была зафиксирована попытка террористического акта при помощи дронов-камикадзе. Происшествие зафиксировано ранним утром 20 августа.

Российские военные засекли беспилотники и отработали по ним средствами РЭБ. Система противовоздушной обороны не применялась из-за небольшого размера самих дронов.

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Два БПЛА упали на территории военной части в Каменске, еще один в одном километре от границы Новошахтинска. В результате происшествия никто не пострадал. Разрушений нет.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области могут ввести запрет на публикации фото и видео атак БПЛА Украины.

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