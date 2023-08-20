Стало известно, какие регионы, кроме Ростовской области, атаковали БПЛА 20 августа

Помимо Ростовской области, дроны сегодня атаковали Москву и Курск. В столице БПЛА обезвредили еще на подлете к городу. Он упал в безлюдном месте. В Курске же дрон упал на территории вокзала, спровоцировав там пожар. Также пострадали пять человек, находившихся в здании.