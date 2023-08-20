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Published Сегодня, 09:12

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Updated Сегодня, 09:14

Помимо Ростовской области, атаке БПЛА сегодня утром подверглись Москва и Курск

Стало известно, какие регионы, кроме Ростовской области, атаковали БПЛА 20 августа

20 августа 2023, 09:12
Фото: Wikimedia/voidwanderer/cc by
Помимо Ростовской области, атаке БПЛА сегодня утром подверглись Москва и Курск
Помимо Ростовской области, атаке БПЛА сегодня утром подверглись Москва и Курск, пишут «Новые известия».

Ранним утром 20 августа Новошахтинск и Каменск в Ростовской области подверглись атаке трех дронов-камикадзе. ПВО не сбила их из-за маленького размера объектов. Они приземлились на территории военной части в Каменске и чуть севернее границы Новошахтинска. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.

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Помимо Ростовской области, дроны сегодня атаковали Москву и Курск. В столице БПЛА обезвредили еще на подлете к городу. Он упал в безлюдном месте. В Курске же дрон упал на территории вокзала, спровоцировав там пожар. Также пострадали пять человек, находившихся в здании.

Ранее жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку дронов утром 20 августа.

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