Стало известно, какие регионы, кроме Ростовской области, атаковали БПЛА 20 августа

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Ранним утром 20 августа Новошахтинск и Каменск в Ростовской области подверглись атаке трех дронов-камикадзе. ПВО не сбила их из-за маленького размера объектов. Они приземлились на территории военной части в Каменске и чуть севернее границы Новошахтинска. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений инфраструктуры.
Помимо Ростовской области, дроны сегодня атаковали Москву и Курск. В столице БПЛА обезвредили еще на подлете к городу. Он упал в безлюдном месте. В Курске же дрон упал на территории вокзала, спровоцировав там пожар. Также пострадали пять человек, находившихся в здании.
Ранее жители Ростовской области рассказали, как пережили атаку дронов утром 20 августа.