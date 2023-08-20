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Posted Сегодня, 18:05

Published Сегодня, 18:05

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

В Ростове создадут казачье добровольческое подразделение, которое займется защитой региона

Стало известно, кого будут набирать в добровольческое ополчение в Ростове

20 августа 2023, 18:05
Фото: 1MI
В Ростове создадут казачье добровольческое подразделение, которое займется защитой региона
В Ростовской области создадут казачье добровольческое подразделение, которое займется защитой региона, заявил организатор добровольного батальона Валерий Бова.

В Ростовской области создадут добровольческий казачий батальон резерва «Оплот-1». Организацией формирование займется региональное движение ветеранов боевых действий «Оплот». Набрать в батальон планируют около трех сотен человек.

Организатор добровольного батальона Валерий Бова заявил, что брать в формирование будут родовых казаков в возрасте от 21 года до 50 лет. Будет учитываться их физическая подготовка, преданность казачеству и добропорядочность.

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Три сотни бойцов батальона, как говорит Бова, будут защищать Ростовскую область, если в нее вторгнутся украинские военные или НАТО. А пока что формирование займется борьбой с «внутренней угрозой».

«Мы понимаем, что враг хитёр и коварен, различные деструктивные процессы в обществе подогреваются, не за горами выборы, в том числе президента РФ», — приводит слова Бовы Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее сообщалось, что добровольцами будет руководить подполковник запаса ДНР с позывным «Стрела».

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