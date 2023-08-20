Три ребенка погибли в пожарах в Ростовской области с начала лета 2023 года

Главный государственный инспектор Ростовской области по пожарному надзору Сергей Мордвиенко рассказал в интервью «Дон ТР», что большинство пожаров связаны с возгоранием сухой растительности. С начала года в регионе выгорело более 70 гектаров земли. Больше всего пострадали Сальский, Орловский и Песчанокопский районы.