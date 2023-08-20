rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

В Ростовской области с начала лета произошло 900 пожаров

Три ребенка погибли в пожарах в Ростовской области с начала лета 2023 года

20 августа 2023, 12:09
Фото: 1MI
В Ростовской области с начала лета произошло 900 пожаров
В Ростовской области с начала лета произошло 900 пожаров, сообщил главный государственный инспектор региона по пожарному надзору Сергей Мордвиенко.

С начала лета в Ростовской области произошло 929 пожаров. Также за этот период в огне погибли три ребенка. Трагедии произошли в Белокалитвинском районе и Ростове-на-Дону.

Главный государственный инспектор Ростовской области по пожарному надзору Сергей Мордвиенко рассказал в интервью «Дон ТР», что большинство пожаров связаны с возгоранием сухой растительности. С начала года в регионе выгорело более 70 гектаров земли. Больше всего пострадали Сальский, Орловский и Песчанокопский районы.

Жара усилится до +40 градусов в Ростовской области и может стать причиной пожаров
Узнать подробнее

Также Мордвиенко напомнил, что в регионе сохраняется высший — чрезвычайный ранг пожарной опасности. Поэтому местных жителей просят проявить бдительность и осторожность в обращении с огнем.

Напомним, распространению пожаров в Ростовской области способствует жара в +40 градусов и отсутствие осадков.

Читайте также:
Пожар произошел ночью в кафе в Ворошиловском районе РостоваЖительница Таганрога пострадала во время пожара в многоквартирном доме 18 августаВ Сети появилось видео с места страшного пожара в Ростове, где заживо сгорел мужчина
#Виктория Прутковская#Происшествие#Дети#Пожары в Ростовской области#Происшествия#Общество
Подпишитесь
В Ростовской области судят чиновников и хотят лишить знаменитостей свободы
Сегодня, 04:45
Ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров
Вчера, 16:38
Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ
Вчера, 12:47
В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублей
Вчера, 14:57
В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа
Вчера, 13:15
В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок
Вчера, 12:11