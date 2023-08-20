Три ребенка погибли в пожарах в Ростовской области с начала лета 2023 года

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
С начала лета в Ростовской области произошло 929 пожаров. Также за этот период в огне погибли три ребенка. Трагедии произошли в Белокалитвинском районе и Ростове-на-Дону.
Главный государственный инспектор Ростовской области по пожарному надзору Сергей Мордвиенко рассказал в интервью «Дон ТР», что большинство пожаров связаны с возгоранием сухой растительности. С начала года в регионе выгорело более 70 гектаров земли. Больше всего пострадали Сальский, Орловский и Песчанокопский районы.
Также Мордвиенко напомнил, что в регионе сохраняется высший — чрезвычайный ранг пожарной опасности. Поэтому местных жителей просят проявить бдительность и осторожность в обращении с огнем.
Напомним, распространению пожаров в Ростовской области способствует жара в +40 градусов и отсутствие осадков.