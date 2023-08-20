В ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:28
Updated Сегодня, 17:28
Футбольный клуб «Ростов» решил потратить 8,1 миллиона рублей на услуги стюардов, иначе эта должность называется контролеры-распорядители. Это сотрудники, следящие за порядком во время матча, проверяющие билеты и помогающие болельщикам ориентироваться на стадионе.
Стюарды понадобятся «Ростову» на три домашних матча в рамках Кубка России по футболу. Сколько именно стюардов должно работать на одной игре, не уточняется.
Ранее главный тренер желто-синих Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи».