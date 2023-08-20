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Published Сегодня, 17:26

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Updated Сегодня, 17:28

ФК "Ростов" потратит восемь миллионов рублей на услуги стюардов на трех домашних матчах

В ФК «Ростов» потратят 8 миллионов на услуги стюардов

20 августа 2023, 17:26
Фото: 1MI
ФК "Ростов" потратит восемь миллионов рублей на услуги стюардов на трех домашних матчах
ФК «Ростов» потратит восемь миллионов рублей на услуги стюардов на трех домашних матчах, сообщается на сайте государственных закупок.

Футбольный клуб «Ростов» решил потратить 8,1 миллиона рублей на услуги стюардов, иначе эта должность называется контролеры-распорядители. Это сотрудники, следящие за порядком во время матча, проверяющие билеты и помогающие болельщикам ориентироваться на стадионе.

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Стюарды понадобятся «Ростову» на три домашних матча в рамках Кубка России по футболу. Сколько именно стюардов должно работать на одной игре, не уточняется.

Ранее главный тренер желто-синих Валерий Карпин прокомментировал поражение «Ростова» в матче с «Сочи».

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