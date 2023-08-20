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Published Сегодня, 05:14

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В Ростове на субботнике собрали и вывезли 75 тонн мусора

В Ростове на субботнике собрали и вывезли 75 тонн мусора

20 августа 2023, 05:14
Фото: Midjourney
В Ростове на субботнике собрали и вывезли 75 тонн мусора
В ходе субботника была очищена от мусора территория, которая находится на подъезде к стадиону «Авиатор», сообщили в администрации города.

Всего по обращениям ростовчан, которые поступили в Управление благоустройства и лесного хозяйства города, за один день было собрано порядка 75 тонн мусора.

В сообщении не сказано сколько человек принимало участие в уборке мусора. Судя по отчетным фотографиям, их было не менее 20.

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В сообщении сказано, что в этом месте выполняется патрульная уборка. Но не смотря на это там все равно возникают стихийные свалки. В субботу был не только убран мусор, но и выполнена обрезка аварийных деревьев и покос травы. Позже весь мусор был вывезен.

Ранее стало известно, что в Ростове была ликвидирована свалка на улице Таганрогской. За три часа работы было вывезено около 100 кубометров мусора.

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