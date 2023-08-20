В Ростове на субботнике собрали и вывезли 75 тонн мусора

В сообщении сказано, что в этом месте выполняется патрульная уборка. Но не смотря на это там все равно возникают стихийные свалки. В субботу был не только убран мусор, но и выполнена обрезка аварийных деревьев и покос травы. Позже весь мусор был вывезен.