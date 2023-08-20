В Ростове на субботнике собрали и вывезли 75 тонн мусора

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
Всего по обращениям ростовчан, которые поступили в Управление благоустройства и лесного хозяйства города, за один день было собрано порядка 75 тонн мусора.
В сообщении не сказано сколько человек принимало участие в уборке мусора. Судя по отчетным фотографиям, их было не менее 20.
В сообщении сказано, что в этом месте выполняется патрульная уборка. Но не смотря на это там все равно возникают стихийные свалки. В субботу был не только убран мусор, но и выполнена обрезка аварийных деревьев и покос травы. Позже весь мусор был вывезен.
Ранее стало известно, что в Ростове была ликвидирована свалка на улице Таганрогской. За три часа работы было вывезено около 100 кубометров мусора.