В Ростовской области судят чиновников и хотят лишить знаменитостей свободы

Причиной для заявления депутата стали недавние слухи о том, что исполнительница украинского происхождения Ани Лорак пожертвовала украинским военным определенную сумму средств, несмотря на то, что она не прервала свою профессиональную деятельность в России и продолжает давать концерты и участвовать в телешоу.