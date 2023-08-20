В Ростовской области судят чиновников и хотят лишить знаменитостей свободы

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
В своем интервью для издания «Подмосковье сегодня» депутат Госдумы из Ростовской области Александр Бородай предложил ужесточить ответственность для звезд, спонсирующих деятельность ВСУ.
Причиной для заявления депутата стали недавние слухи о том, что исполнительница украинского происхождения Ани Лорак пожертвовала украинским военным определенную сумму средств, несмотря на то, что она не прервала свою профессиональную деятельность в России и продолжает давать концерты и участвовать в телешоу.
По словам Александра Бородая, это абсурд — позволять артистам, финансирующим деятельность украинской армии, зарабатывать деньги на территории России, а потому подобных исполнителей необходимо помещать под арест и судить.
Портал «КВУ города Шахты» объявил о завершении поисков 85-летней горожанки Ирины Сапегиной, о которой не было вестей с 11 августа.
Женщина собиралась в Новочеркасск из поселка Талового, однако по пути в город пропала без следа. В издании добавили, что женщина имела проблемы с памятью и нуждалась в помощи медиков.
Ее поиски длились восемь дней, а к работам подключились волонтеры, однако 19 августа стало известно, что пенсионерку нашли мертвой. Ее останки у железнодорожных путей рядом с Красным Сулином нашел машинист. Обстоятельства гибели дончанки семья уточнять не стала.
Главной новостью дня стал итог судебных заседаний по делу бывшего главы администрации Новочеркасска Игоря Зюзина, который пытался обжаловать свой приговор в Четвертом Кассационном суде общей юрисдикции.
Первая инстанция определила, что Зюзин проведет восемь лет в колонии строгого режима после того, как получил от одного из местных застройщиков взятку в особо крупном размере. Денежные средства общей суммой 2,5 миллиона рублей экс-глава администрации якобы получил за общее покровительство компании.
В конце июня адвокат Зюзина Людмила Лысенко обратилась в суд с жалобой, чтобы пересмотреть приговор своего клиента, однако слушание закончилось ничем. 17 августа Четвертый кассационный суд решил оставить приговор предыдущей инстанции без изменений, а жалобу — без удовлетворения.