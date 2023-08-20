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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

В Ростове виновник ДТП с пострадавшим смог избежать наказания после примирения сторон

Виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде

20 августа 2023, 11:48
Фото: 1MI
В Ростове виновник ДТП с пострадавшим смог избежать наказания после примирения сторон
В Ростове виновник ДТП с пострадавшим смог избежать наказания после примирения сторон, сообщается в картотеке дел Железнодорожного районного суда.

Железнодорожный суд в Ростове рассмотрел уголовное дело о ДТП, произошедшем в городе в апреле прошлого года. Тогда на проспекте Стачки водитель Mercedes врезался в Volkswagen. Удар был настолько сильным, что машины отлетели в сторону. Mercedes приземлился на бетонный разделитель.

Травмы в результате аварии получил водитель Volkswagen. У него диагностировали сотрясение мозга и переломы. В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

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На суде потерпевший подал ходатайство о примирении сторон. Оно было принято, а уголовное дело закрыто.

На днях в Ростове машина сбила пешехода, стоявшего на тротуаре.

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