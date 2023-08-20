Виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Железнодорожный суд в Ростове рассмотрел уголовное дело о ДТП, произошедшем в городе в апреле прошлого года. Тогда на проспекте Стачки водитель Mercedes врезался в Volkswagen. Удар был настолько сильным, что машины отлетели в сторону. Mercedes приземлился на бетонный разделитель.
Травмы в результате аварии получил водитель Volkswagen. У него диагностировали сотрясение мозга и переломы. В отношении водителя Mercedes возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.
На суде потерпевший подал ходатайство о примирении сторон. Оно было принято, а уголовное дело закрыто.
На днях в Ростове машина сбила пешехода, стоявшего на тротуаре.