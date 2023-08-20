Виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде

Железнодорожный суд в Ростове рассмотрел уголовное дело о ДТП, произошедшем в городе в апреле прошлого года. Тогда на проспекте Стачки водитель Mercedes врезался в Volkswagen. Удар был настолько сильным, что машины отлетели в сторону. Mercedes приземлился на бетонный разделитель.