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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

"Бах слышали, но не поняли": жители шокированы атакой БПЛА в Каменске и Новошахтинске

«Взрыв, затишье, взрыв»: жители рассказали об атаке БПЛА в Каменске и Новошахтинске

20 августа 2023, 07:32
Фото: mil.gov.ua
"Бах слышали, но не поняли": жители шокированы атакой БПЛА в Каменске и Новошахтинске
Губернатор Василий Голубев сообщил о трех БПЛА, пытавшихся атаковать сегодня утром Каменск и Новошахтинск, к счастью, дроны упали, не повредив инфраструктуру и не причинив вреда населению, местные жители в соцсетях рассказали, как все произошло.

Губернатор Василий Голубев сообщил о попытке теракта в Ростовской области тремя дронами-камикадзе. Они упали в Каменске и Новошахтинске сегодня ранним утром. ПВО при этом не использовали из-за малого размера объектов. К счастью, при падении БПЛА не повредили инфраструктуру и не причинили вреда населению.

В соцсетях местные жители рассказывают: «Вот этот бах многие слышали, но не поняли, в чем дело», «Около четырех утра был взрыв», «В 3.57 я проснулась от взрыва. Потом читала, что и позже было, но второй я не слышала. А первый был громкий», «Первый в 3.74, затем затишье, жужжащий звук, и в 4.27 новый взрыв».

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Также многие пишут о беспокойстве из-за инцидента: «Было очень страшно, ничего не понятно сперва», «Как же громыхало от этого взрыва». Другие, наоборот, заявили, что привыкли к подобным происшествиям: «Я уже привыкла, хотя это не нормально», «Я все проспал, как всегда».

Напомним, в Каменске обломки БПЛА упали на территории воинской части, а в Новошахтинске — чуть севернее от границы города.

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