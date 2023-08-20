«Взрыв, затишье, взрыв»: жители рассказали об атаке БПЛА в Каменске и Новошахтинске

В соцсетях местные жители рассказывают: «Вот этот бах многие слышали, но не поняли, в чем дело», «Около четырех утра был взрыв», «В 3.57 я проснулась от взрыва. Потом читала, что и позже было, но второй я не слышала. А первый был громкий», «Первый в 3.74, затем затишье, жужжащий звук, и в 4.27 новый взрыв».