Жара усилится до +40 градусов в Ростовской области и может стать причиной пожаров

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Спасатели предупредили об экстремально жаркой погоде в Ростовской области 20 и 21 августа. В регионе прогнозируется температура воздуха в +40 градусов. Также из-за сильной жары и отсутствия осадков в области повышается риск возникновения пожаров.
В период с 20 по 21 августа МЧС объявило в регионе высший — чрезвычайный ранг пожарной опасности. Местных жителей просят проявить бдительность и осторожности. При первых признаках возгорания необходимо сразу звонить спасателям.
Ранее ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за жары 20 августа.