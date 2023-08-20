rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

В Ростовской области температура воздуха может подняться до +40 градусов

Жара усилится до +40 градусов в Ростовской области и может стать причиной пожаров

20 августа 2023, 09:57
Фото: Pxhere.com
В Ростовской области температура воздуха может подняться до +40 градусов
В Ростовской области ожидается увеличение температуры воздуха до +40 градусов, также в регионе объявлена чрезвычайная пожароопасности, предупредили в МЧС.

Спасатели предупредили об экстремально жаркой погоде в Ростовской области 20 и 21 августа. В регионе прогнозируется температура воздуха в +40 градусов. Также из-за сильной жары и отсутствия осадков в области повышается риск возникновения пожаров.

Глава Гидрометцентра России предупредил о турецкой жаре до +39С° в Ростовской области
Узнать подробнее

В период с 20 по 21 августа МЧС объявило в регионе высший — чрезвычайный ранг пожарной опасности. Местных жителей просят проявить бдительность и осторожности. При первых признаках возгорания необходимо сразу звонить спасателям.

Ранее ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за жары 20 августа.

Читайте также:
Ростовчан предупредили о тепловых судорогах из-за жары 20 августаСтало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской областиСтрашную жару пообещали жителям Ростовской области на выходных
#Алина Заярная#Погода в Ростовской области#Жара в Ростовской области#МЧС России по Ростовской области#Пожароопасность в Ростовской области#Прогноз погоды в Ростовской области#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
В Ростовской области судят чиновников и хотят лишить знаменитостей свободы
Сегодня, 04:45
Ростовский зоолог Тихонов рассказал, кто из дончан привлекает к себе тучи комаров
Вчера, 16:38
Ростовский депутат Бородай предложил арестовать и судить звезд, поддерживающих ВСУ
Вчера, 12:47
В Ростове потребители задолжали за горячую воду и отопление почти 1,5 млрд рублей
Вчера, 14:57
В центре Ростова на продажу выставили здание банка напротив ЦУМа
Вчера, 13:15
В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок
Вчера, 12:11