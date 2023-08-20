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Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Дмитрий и Полина Дибровы с детьми

Жена ростовчанина Диброва рассказала, зачем роется в мусорках

20 августа 2023, 16:49
Фото: Соцсети Полины Дибровой
Дмитрий и Полина Дибровы с детьми
Жена ростовчанина Дмитрия Диброва Полина покопалась в мусоре ради ортодонтических пластин сына, об этом она рассказала подписчикам в соцсетях.

Ростовчанка Полина Диброва шокировала подписчиков видео, в котором она роется в мусорном ведре. Выяснилось, что копаться в мусорке модель заставило не бедственное положение семьи, а утерянные сыном ортодонтические пластины. Они выпали у ребенка изо рта. Полина нашла пластины, вымыла их и отдала сыну.

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Подписчики со скепсисом отнеслись к поступку молодой матери. Многие поддержали девушку и не нашли ничего зазорного в ее поступке. Другие же посоветовали Полине заказать сыну новые пластины, так как вытащенные из мусорного ведра могут иметь опасные микробы и теперь не безопасны для ребенка.

Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров назвал «живыми трупами» посетителей дешевых кафе.

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