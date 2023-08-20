Жена ростовчанина Диброва рассказала, зачем роется в мусорках

Posted Сегодня, 16:49
Published Сегодня, 16:49
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Ростовчанка Полина Диброва шокировала подписчиков видео, в котором она роется в мусорном ведре. Выяснилось, что копаться в мусорке модель заставило не бедственное положение семьи, а утерянные сыном ортодонтические пластины. Они выпали у ребенка изо рта. Полина нашла пластины, вымыла их и отдала сыну.
Подписчики со скепсисом отнеслись к поступку молодой матери. Многие поддержали девушку и не нашли ничего зазорного в ее поступке. Другие же посоветовали Полине заказать сыну новые пластины, так как вытащенные из мусорного ведра могут иметь опасные микробы и теперь не безопасны для ребенка.
Ранее ростовчанин Дмитрий Дибров назвал «живыми трупами» посетителей дешевых кафе.