Жена ростовчанина Диброва рассказала, зачем роется в мусорках

Подписчики со скепсисом отнеслись к поступку молодой матери. Многие поддержали девушку и не нашли ничего зазорного в ее поступке. Другие же посоветовали Полине заказать сыну новые пластины, так как вытащенные из мусорного ведра могут иметь опасные микробы и теперь не безопасны для ребенка.