Жители Ростова жалуются на бескрайние поля амброзии во всех районах города

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Жители Ростова жалуются на бескрайние поля амброзии. Чаще всего они захватывают пустыри на окраинах города. «И никто ничего с этим не делает! […]! Многие ростовчане мучаются от аллергией: сорняк не даёт ни работать нормально, ни спать, ни вообще жить, как минимум, 5-6 недель», — пишут в соцсетях местные жители.
При этом многие отмечают, что и сами могли бы выйти на борьбу с амброзией. Однако вручную вырвать корень растения практически невозможно, для этого нужна косилка. К тому же столь плотное общение с сорняком у аллергика может вызвать анафилактический шок.
Ростовчане собираются написать обращение с просьбой избавиться от амброзии к властям и в надзорные органы.
Ранее ученые заявили, что в два раза увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе в Ростовской области.