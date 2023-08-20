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Published Сегодня, 09:58

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Поля амброзии захватывают пустыри во всех районах Ростова

Жители Ростова жалуются на бескрайние поля амброзии во всех районах города

20 августа 2023, 09:58
Фото: wikippedia.org
Поля амброзии захватывают пустыри во всех районах Ростова

Амброзия захватила пустыри во всех районы Ростова

Поля амброзии захватывают пустыри во всех районах Ростова и провоцируют обострения болезней у аллергиков, рассказали в соцсетях горожане.

Жители Ростова жалуются на бескрайние поля амброзии. Чаще всего они захватывают пустыри на окраинах города. «И никто ничего с этим не делает! […]! Многие ростовчане мучаются от аллергией: сорняк не даёт ни работать нормально, ни спать, ни вообще жить, как минимум, 5-6 недель», — пишут в соцсетях местные жители.

При этом многие отмечают, что и сами могли бы выйти на борьбу с амброзией. Однако вручную вырвать корень растения практически невозможно, для этого нужна косилка. К тому же столь плотное общение с сорняком у аллергика может вызвать анафилактический шок.

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Ростовчане собираются написать обращение с просьбой избавиться от амброзии к властям и в надзорные органы.

Ранее ученые заявили, что в два раза увеличилось количество пыльцы амброзии в воздухе в Ростовской области.

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