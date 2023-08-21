Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом Паттайя

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Основной целью визита господина Сасивата Вонгсинсавата в Ростов-на-Дону стала встреча с тайским сообществом, проживающим в донской столице. По его словам, тайские соотечественники чувствуют себя в полной безопасности, официально трудоустроены.
Один из вопросов, который был также поднят на деловой встрече, — развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства.
«Мы обсудили вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Особый интерес со стороны тайской делегации вызвало развитие отношений в отрасли сельского хозяйства. Таиланд является крупным экспортером сельхозпродукции. Поэтому неудивительно, что господина Сасивата Вонгсинсавата заинтересовала продукция флагмана нашей экономики — „Ростсельмаша“, — отметил Алексей Логвиненко.
Господин Сасиват Вонгсинсават также был приятно удивлен, когда узнал, сколько ведущих вузов России расположены в донской столице. Он выступил с предложением наладить обмен экспертами в области научных разработок, которые будут интересны обеим сторонам.
Также в ходе беседы участники встречи обсудили возможности установления партнерских отношений между Ростовом и городом Паттайя. Возможно, у донской столицы появится еще один город побратим.
В сфере культурного обмена стороны договорились о развитии культурного диалога между муниципалитетами.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону разрабатывают программу, в рамках которой студенты смогут обучаться на Сейшелах.