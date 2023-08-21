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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:23

Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом Паттайя

Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом Паттайя

21 августа 2023, 15:21
Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко рассказал о развитии деловых отношений Ростова с городом Паттайя
Сегодня состоялась рабочая встреча главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко с Чрезвычайным и Полномочным послом Королевства Таиланд в Российской Федерации господином Сасиватом Вонгсинсаватом. Стороны обсудили укрепление многопланового сотрудничества.

Основной целью визита господина Сасивата Вонгсинсавата в Ростов-на-Дону стала встреча с тайским сообществом, проживающим в донской столице. По его словам, тайские соотечественники чувствуют себя в полной безопасности, официально трудоустроены.

Один из вопросов, который был также поднят на деловой встрече, — развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

«Мы обсудили вопросы нашего сотрудничества в различных сферах. Особый интерес со стороны тайской делегации вызвало развитие отношений в отрасли сельского хозяйства. Таиланд является крупным экспортером сельхозпродукции. Поэтому неудивительно, что господина Сасивата Вонгсинсавата заинтересовала продукция флагмана нашей экономики — „Ростсельмаша“, — отметил Алексей Логвиненко.

Господин Сасиват Вонгсинсават также был приятно удивлен, когда узнал, сколько ведущих вузов России расположены в донской столице. Он выступил с предложением наладить обмен экспертами в области научных разработок, которые будут интересны обеим сторонам.

Также в ходе беседы участники встречи обсудили возможности установления партнерских отношений между Ростовом и городом Паттайя. Возможно, у донской столицы появится еще один город побратим.

В сфере культурного обмена стороны договорились о развитии культурного диалога между муниципалитетами.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону разрабатывают программу, в рамках которой студенты смогут обучаться на Сейшелах.

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