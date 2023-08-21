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Беспилотники могли стать причиной уничтожения четырех машин в Ростовской области

Беспилотники могли уничтожить четыре машины Каменске-Шахтинском 20 августа

21 августа 2023, 08:03
Фото: pxhere.com
Беспилотники могли стать причиной уничтожения четырех машин в Ростовской области
Сбитые украинские беспилотники могли повредить автомобили в Каменске-Шахтинском, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что беспилотники упали утром в микрорайоне Октябрьский, из-за чего якобы загорелись четыре машины УАЗ-Патриот. Пожар ликвидировали силами дежурного наряда, никто не погиб.

«Третий дрон-камикадзе, о котором упоминал губернатор Василий Голубев, упал и взорвался в 500 метрах от Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе. Жертв и разрушений нет», — уточнил канал.

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Официальной информации о повреждениях не поступало, она уточняется.

Ранее глава региона рассказал, что регион атаковали с использованием дронов-камикадзе, их удалось подавить средствами РЭБ. По его словам, беспилотники не повредили инфраструктуру.

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