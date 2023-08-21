Беспилотники могли уничтожить четыре машины Каменске-Шахтинском 20 августа

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Канал пишет, что беспилотники упали утром в микрорайоне Октябрьский, из-за чего якобы загорелись четыре машины УАЗ-Патриот. Пожар ликвидировали силами дежурного наряда, никто не погиб.
«Третий дрон-камикадзе, о котором упоминал губернатор Василий Голубев, упал и взорвался в 500 метрах от Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе. Жертв и разрушений нет», — уточнил канал.
Официальной информации о повреждениях не поступало, она уточняется.
Ранее глава региона рассказал, что регион атаковали с использованием дронов-камикадзе, их удалось подавить средствами РЭБ. По его словам, беспилотники не повредили инфраструктуру.