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К тушению лесного пожара в Орловском районе Ростовской области привлекли 162 спасателя

Более сотни спасателей тушат лесной пожар в Орловском районе Ростовской области

21 августа 2023, 17:11
Фото: 1MI
К тушению лесного пожара в Орловском районе Ростовской области привлекли 162 спасателя
К тушению лесного пожара в Орловском районе Ростовской области привлекли 162 спасателя и 51 единицу техники, рассказали в МЧС.

Огонь охватил Зимовниковское лесничество в Орловском районе. К тушению лесного пожара привлекли 162 спасателя и 51 единицу техники, в том числе 56 человек и 15 машин от МЧС России. Также в ликвидации огня задействованы силы лесного хозяйства, ДПЧС и муниципалитета.

К тушению лесного пожара в Орловском районе Ростовской области привлекли 162 спасателя
Видео: 1MI
Огонь охватил леса в Орловском районе Ростовской области
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В МЧС заверяют, что угрозы распространения огня на населенные пункты нет. Площадь лесного пожара не сообщается.

Ранее жители Орловского района публиковали кадры с места событий. Столб дыма от лесного пожара виден за несколько километров.

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