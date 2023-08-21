Более сотни спасателей тушат лесной пожар в Орловском районе Ростовской области

Огонь охватил Зимовниковское лесничество в Орловском районе. К тушению лесного пожара привлекли 162 спасателя и 51 единицу техники, в том числе 56 человек и 15 машин от МЧС России. Также в ликвидации огня задействованы силы лесного хозяйства, ДПЧС и муниципалитета.