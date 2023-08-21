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Posted Вчера, 18:44

Published Вчера, 18:44

Modified Вчера, 18:48

Updated Вчера, 18:48

Дорогу перекрыли в направлении Ростова-на-Дону после ДТП с 8 погибшими

Дорогу перекрыли в направлении Ростова-на-Дону после ДТП с 8 погибшими

21 августа 2023, 18:44
Фото: 1MI
В Ростовской области ограничили движение после аварии, в которой погибли восемь человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В понедельник, 21 августа, на дороге Ростов — Волгодонск столкнулись два автомобиля, из-за чего погибли восемь человек. Среди них четверо детей.

«Движение в сторону Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда. В настоящее время полицейские работают на месте, устанавливаются объездные пути», — уточнили в управлении.

Стали известны подробности гибели 8 человек в Ростовской области 21 августа
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В данный момент выясняются все обстоятельства аварии. Известно, что на место ДТП выехали представители регионального УГИБДД.

Ранее губернатор Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших.

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