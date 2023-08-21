Дорогу перекрыли в направлении Ростова-на-Дону после ДТП с 8 погибшими

Posted Вчера, 18:44
Published Вчера, 18:44
Modified Вчера, 18:48
Updated Вчера, 18:48
В понедельник, 21 августа, на дороге Ростов — Волгодонск столкнулись два автомобиля, из-за чего погибли восемь человек. Среди них четверо детей.
«Движение в сторону Ростов-на-Дону перекрыто, организовываются маршруты объезда. В настоящее время полицейские работают на месте, устанавливаются объездные пути», — уточнили в управлении.
В данный момент выясняются все обстоятельства аварии. Известно, что на место ДТП выехали представители регионального УГИБДД.
Ранее губернатор Василий Голубев выразил соболезнования родным погибших.