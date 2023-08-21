Дожди с грозами вернутся в Ростов-на-Дону с 21 августа

В ежедневном бюллетене метеорологов сказано, что с вечера 21 августа в Ростов-на-Дону вернутся дожди, грозы и ветер. Согласно предварительному прогнозу, хотя в ночь на 22 августа осадков не ожидается, днем Ростов-на-Дону накроет кратковременным дождем и грозами. Во время грозы скорость ветра увеличится до 18 метров в секунду, а дневные температуры воздуха останутся высокими — от +31 до +33 градусов жары.