Движение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабря

Ограничения коснутся улицы Зорге, в районе дома №56/1, улицы Благодатной, недалеко от дома №163. Также проехать не получится на улице Смены на участке от дома №30 до улицы Раздорской. Наконец, ограничения введено в переулке Измаильском на участке от Раздорской до дома №152а на улице Фурмановской.