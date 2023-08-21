Движение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабря

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В Ростове сегодня до 15 декабря ограничили движение машин на нескольких улицах. Там будут строить объекты бытового обслуживания и ремонтировать участки канализационной сети.
Ограничения коснутся улицы Зорге, в районе дома №56/1, улицы Благодатной, недалеко от дома №163. Также проехать не получится на улице Смены на участке от дома №30 до улицы Раздорской. Наконец, ограничения введено в переулке Измаильском на участке от Раздорской до дома №152а на улице Фурмановской.
Ранее сообщалось, что до 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове.