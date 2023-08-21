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Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

В Ростове движение машин ограничат на трех улицах и в одном переулке

Движение машин ограничат на нескольких улицах Ростова до середины декабря

21 августа 2023, 16:51
Фото: 1MI
В Ростове движение машин ограничат на трех улицах и в одном переулке
В Ростове движение машин ограничат на трех улицах и в одном переулке, сообщили в администрации города.

В Ростове сегодня до 15 декабря ограничили движение машин на нескольких улицах. Там будут строить объекты бытового обслуживания и ремонтировать участки канализационной сети.

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Ограничения коснутся улицы Зорге, в районе дома №56/1, улицы Благодатной, недалеко от дома №163. Также проехать не получится на улице Смены на участке от дома №30 до улицы Раздорской. Наконец, ограничения введено в переулке Измаильском на участке от Раздорской до дома №152а на улице Фурмановской.

Ранее сообщалось, что до 15 сентября ограничат движение на улице Мильчакова в Ростове.

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