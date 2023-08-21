Эксперт рассказала, какие продукты очищают эмаль зубов

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Как сообщила стоматолог Мария Балакирева в беседе с NEWS.ru, помимо яблок и клубники хорошо очищают эмаль жесткие фрукты и овощи. Если, например, взять персик, то там есть волокна, которые могут застревать между зубами. Для их извлечения понадобится зубная нить. Если не убирать пищу, застрявшую между контактами, и не ухаживать за полостью рта, то состояние зубов будет ухудшаться.
Стоматолога необходимо посещать хотя бы раз в полгода, рекомендует Балакирева. Помимо этого, специалист напомнила, что не следует пренебрегать такими процедурами, как ультразвуковая очистка и снятие зубного камня.
Некоторые продукты вредны для зубной эмали. В первую очередь, это кислые фрукты, которые содержат много лимонной кислоты. Этот элемент не только разрушительно действует на эмаль и десны, но и оказывает негативное влияние на состояние желудочно-кишечного тракта. Кислые фрукты нельзя есть натощак, а после их употребления нужно выпить стакан воды или съесть кусок сыра.