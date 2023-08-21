Эксперт рассказала, какие продукты очищают эмаль зубов

Как сообщила стоматолог Мария Балакирева в беседе с NEWS.ru, помимо яблок и клубники хорошо очищают эмаль жесткие фрукты и овощи. Если, например, взять персик, то там есть волокна, которые могут застревать между зубами. Для их извлечения понадобится зубная нить. Если не убирать пищу, застрявшую между контактами, и не ухаживать за полостью рта, то состояние зубов будет ухудшаться.