Горячую воду снова отключат на Западном и в центре Ростова в сентябре

Отключать горячую воду на этот раз обещают на относительно небольшой срок — с 5 по 9 сентября. Запастись на это время тазиками и кастрюлями придется жильцам домов в границах набережной Дона — Сиверса — Локомотивной — Мечникова — Текучёва — Театрального — Шолохова — 26-й линии — площади Свободы — 21-й линии. Также горячей воды не будет на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной и Павленко.