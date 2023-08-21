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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:26

Горячую воду снова отключат на Западном и в центре Ростова в сентябре

Горячую воду снова отключат на Западном и в центре Ростова в сентябре

21 августа 2023, 12:24
Фото: pxhere.com
Горячую воду снова отключат на Западном и в центре Ростова в сентябре
С 5 по 9 сентября горячую воду отключат на Западном и в центре Ростова, уведомили горожан «Ростовские тепловые сети».

Новые отключения горячей воды запланированы в Ростове в сентябре. В «Ростовских тепловых сетях» ограничения объяснили необходимостью провести испытания трубопроводов на плотность и прочность.

Отключать горячую воду на этот раз обещают на относительно небольшой срок — с 5 по 9 сентября. Запастись на это время тазиками и кастрюлями придется жильцам домов в границах набережной Дона — Сиверса — Локомотивной — Мечникова — Текучёва — Театрального — Шолохова — 26-й линии — площади Свободы — 21-й линии. Также горячей воды не будет на улицах Курской, Тамбовской, Воронежской, Футбольной и Павленко.

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На Западном горячую воду в эти же даты отключат в границах Малиновского — Доватора — Мадояна — Стачки — Интернациональная — 2-я Володарского — Заводская — Каширская. Также ограничение коснется жителей Левенцовки и домов на улице Пескова, в переулке Машиностроительном, улицах Степана Разина, 3-ей Кольцевой и Профсоюзной.

При этом Теплосети добавляют, что при выявлении дефектов на трубах восстановление горячего водоснабжения может затянуться.

Напомним, сегодня два района Ростова на сутки останутся без холодной воды.

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