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Губернатор Голубев назвал причину хлопка в небе над Ростовом 21 августа

Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа

21 августа 2023, 08:26
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев назвал причину хлопка в небе над Ростовом 21 августа
В Ростове хлопок, напугавший горожан утром 21 августа, был вызван переходом самолета на сверхзвуковую скорость, об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Напомним, утром 21 августа издание получило многочисленные сообщения от ростовчан и жителей Аксая и Батайска, которых испугал звук хлопка в небе над городом.

Спустя полчаса после хлопка с официальным комментарием выступил губернатор Василий Голубев, который объявил, что причиной звука стал полет военного самолета. Самолет перешел на сверхзвук, из-за чего раздался громкий хлопок.

В Ростове на видео сняли мощный хлопок, напугавший горожан 21 августа
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«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — сказано в сообщении главы региона.

Ранее появилась версия, что причиной хлопка над Ростовом была работа средств ПВО.

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