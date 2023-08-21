Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Напомним, утром 21 августа издание получило многочисленные сообщения от ростовчан и жителей Аксая и Батайска, которых испугал звук хлопка в небе над городом.
Спустя полчаса после хлопка с официальным комментарием выступил губернатор Василий Голубев, который объявил, что причиной звука стал полет военного самолета. Самолет перешел на сверхзвук, из-за чего раздался громкий хлопок.
«Военные проинформировали о переходе самолета на сверхзвук. Прошу сохранять спокойствие», — сказано в сообщении главы региона.
Ранее появилась версия, что причиной хлопка над Ростовом была работа средств ПВО.