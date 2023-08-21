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Published Сегодня, 13:51

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Updated Сегодня, 13:53

Иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области

Иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области

21 августа 2023, 13:51
Фото: pxhere.com
Иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области
В Ростовской области опрокинулся автомобиль, за рулем которого находился подросток, а в салоне еще трое несовершеннолетних, сообщили в региональном УГИБДД.

На автодороге «Семикаракорск — Новозолотовская» 15-летний водитель автомобиля Nissan Almera превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.

В момент аварии в транспорте находились помимо водителя еще трое несовершеннолетних. Травмы получил один человек, его доставили в больницу для оказания помощи.

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В момент аварии в транспорте находились помимо водителя еще трое несовершеннолетнихВ момент аварии в транспорте находились помимо водителя еще трое несовершеннолетних
В момент аварии в транспорте находились помимо водителя еще трое несовершеннолетних
Фото: ГИБДД

В отношении матери подростка, который оказался за рулем, составили административный протокол.

Ранее виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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