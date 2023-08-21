Иномарка с четырьмя детьми перевернулась в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
На автодороге «Семикаракорск — Новозолотовская» 15-летний водитель автомобиля Nissan Almera превысил скорость и не справился с управлением. В результате машина съехала с дороги и перевернулась.
В момент аварии в транспорте находились помимо водителя еще трое несовершеннолетних. Травмы получил один человек, его доставили в больницу для оказания помощи.
В отношении матери подростка, который оказался за рулем, составили административный протокол.
Ранее виновник страшного ДТП в Ростове смог избежать наказание на суде. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.