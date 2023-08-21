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Updated Сегодня, 13:28

Морские суда появятся в Ростовской области для поездок в Мариуполь

Из Ростовской области в Мариуполь запустят морское судно «Метеор»

21 августа 2023, 12:48
Фото: pxhere.com
Морские суда появятся в Ростовской области для поездок в Мариуполь
Центральное конструкторское бюро Алексеева готово поставить Ростовской области морские суда для поездок в Мариуполь, заявил глава бюро Сергей Итальянцев.

Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Нижним Новгороде готово поставить в Ростовскую область новые суда для морских поездок в Мариуполь. Глава бюро Сергей Итальянцев заявил ТАСС, что в конце сентября в Ростов поступит пассажирское судно «Валдай». Всего область заказала два таких морских средства.

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Итальянцев добавил, что регион также заинтересован в приобретении морского судна «Метеор». Оно будет ходить по морю до Анапы и до Мариуполя.

Напомним, на покупку одного пассажирского судна «Валдай» в Ростовской области выделили 177 миллионов рублей.

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