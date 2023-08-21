Из Ростовской области в Мариуполь запустят морское судно «Метеор»

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Нижним Новгороде готово поставить в Ростовскую область новые суда для морских поездок в Мариуполь. Глава бюро Сергей Итальянцев заявил ТАСС, что в конце сентября в Ростов поступит пассажирское судно «Валдай». Всего область заказала два таких морских средства.
Итальянцев добавил, что регион также заинтересован в приобретении морского судна «Метеор». Оно будет ходить по морю до Анапы и до Мариуполя.
Напомним, на покупку одного пассажирского судна «Валдай» в Ростовской области выделили 177 миллионов рублей.