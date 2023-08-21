Из Ростовской области в Мариуполь запустят морское судно «Метеор»

Центральное конструкторское бюро имени Алексеева в Нижним Новгороде готово поставить в Ростовскую область новые суда для морских поездок в Мариуполь. Глава бюро Сергей Итальянцев заявил ТАСС, что в конце сентября в Ростов поступит пассажирское судно «Валдай». Всего область заказала два таких морских средства.