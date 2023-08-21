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Posted Сегодня, 16:28

Published Сегодня, 16:28

Modified Сегодня, 16:30

Updated Сегодня, 16:30

Труп военного с множественными гематомами нашли в Ростовской области

Изувеченный труп военного нашли на грунтовой дороге Ростовской области

21 августа 2023, 16:28
Фото: 1MI
Труп военного с множественными гематомами нашли в Ростовской области
Труп с множественными гематомами нашли в Ростовской области, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

В хуторе Готальский Ростовской области нашли тело 42-летнего военнослужащего. Труп на грунтовой дороге рядом с домом нашел его сослуживец.

Сообщается, что на теле были множественные гематомы и ссадины. Левое бедро военного было сломано. Также рядом валялся бампер автомобиля.

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По неподтвержденной версии, военного сбила машины. Сейчас ее разыскивают правоохранительные органы.

В самом МВД обстоятельствами гибели военного и подробностями расследования пока не делились. Информация об инциденте уточняется.

Ранее суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО.

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#Алина Заярная#Происшествие#Полиция#Дтп#Происшествия#Общество#Новости#Ростовская область#Соцсети#18+#Труп человека
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