Изувеченный труп военного нашли на грунтовой дороге Ростовской области

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
В хуторе Готальский Ростовской области нашли тело 42-летнего военнослужащего. Труп на грунтовой дороге рядом с домом нашел его сослуживец.
Сообщается, что на теле были множественные гематомы и ссадины. Левое бедро военного было сломано. Также рядом валялся бампер автомобиля.
По неподтвержденной версии, военного сбила машины. Сейчас ее разыскивают правоохранительные органы.
В самом МВД обстоятельствами гибели военного и подробностями расследования пока не делились. Информация об инциденте уточняется.
Ранее суд в Ростовской области осудил военнослужащего за убийство сослуживца в зоне СВО.