Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены в июле

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Причиной назвали рост стоимости продовольственных товаров, что привело к увеличению затрат кафе и ресторанов. В результате это сказалось на стоимости услуг заведений.
Дело в том, что годовая инфляция в донском регионе в июле 2023 года увеличилась до 4,29% с 3,47% в июне. Это произошло из-за падения курса рубля и роста затрат производителей.
В результате в области увеличился годовой темп прироста цен на продукты. В том числе подорожали импортные овощи.
Ранее цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.