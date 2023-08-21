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Published Сегодня, 10:38

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Стоимость блюд в ресторанах и кафе выросла в Ростовской области

Кафе и рестораны в Ростовской области подняли цены в июле

21 августа 2023, 10:38
Фото: pxhere.com
Стоимость блюд в ресторанах и кафе выросла в Ростовской области
В Ростовской области ускорился годовой рост цен в предприятиях общепита, сообщает Центробанк.

Причиной назвали рост стоимости продовольственных товаров, что привело к увеличению затрат кафе и ресторанов. В результате это сказалось на стоимости услуг заведений.

Дело в том, что годовая инфляция в донском регионе в июле 2023 года увеличилась до 4,29% с 3,47% в июне. Это произошло из-за падения курса рубля и роста затрат производителей.

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В результате в области увеличился годовой темп прироста цен на продукты. В том числе подорожали импортные овощи.

Ранее цены на бензин снова стали рекордно высокими в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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