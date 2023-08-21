Как выжить в походе: советы от сотрудников Южного регионального спасательного отряда

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Главным этапом перед походом является регистрация туристических групп в МЧС. Это обязательно поможет при возникновении непредвиденной ситуации во время путешествия, так как дежурный ежедневно отслеживает туристов, которые должны вернуться с маршрута. Если же в установленный срок группа не выходит на связь, организуются поисково-спасательные работы и помощь придет к туристам оперативно.
«Самое важное — ответственно отнестись к сборам в поход, ведь подведет именно то, чему турист уделил мало внимания. Это касается и аптечки, и экипировки, и сбора информации о маршруте. Те, кто изучил маршрут и его особенности, не нарушал сроки прохождения и соблюдал правила безопасности, редко теряют тропу. Чаще всего это происходит с теми, кто отнесся к походу безответственно и позволил себе рискнуть. Например, свернул с маршрута без объективных причин (объективная причина — это опасность: обвал, камнепад, подъем уровня воды в реке, сход лавины)», — подчеркнула Римма Чернова.
По словам эксперта, чаще всего заблудившиеся находятся у водоёмов, так как турист ищет себе удобное место для ожидания, либо в тех местах, куда человек смог забраться, но не может выбраться самостоятельно: на травяных и каменистых склонах, скалах, уступах, в ущельях, в руслах ручьев.
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