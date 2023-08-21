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Published Сегодня, 11:33

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Updated Сегодня, 11:35

Как выжить в походе: советы от сотрудников Южного регионального спасательного отряда

Как выжить в походе: советы от сотрудников Южного регионального спасательного отряда

21 августа 2023, 11:33
Фото: 04.mchs.gov.ru
Как выжить в походе: советы от сотрудников Южного регионального спасательного отряда

В Южном региональном спасательном отряде рассказали, как выжить в походе

В Краснодарском крае множество завораживающих видов, однако горы, леса и водоёмы являются также и зонами повышенной опасности. Руководитель пресс-службы ЮРСПО Римма Чернова рассказала RostovGazeta о том, как следует вести себя в походе ради собственной безопасности.

Главным этапом перед походом является регистрация туристических групп в МЧС. Это обязательно поможет при возникновении непредвиденной ситуации во время путешествия, так как дежурный ежедневно отслеживает туристов, которые должны вернуться с маршрута. Если же в установленный срок группа не выходит на связь, организуются поисково-спасательные работы и помощь придет к туристам оперативно.

«Самое важное — ответственно отнестись к сборам в поход, ведь подведет именно то, чему турист уделил мало внимания. Это касается и аптечки, и экипировки, и сбора информации о маршруте. Те, кто изучил маршрут и его особенности, не нарушал сроки прохождения и соблюдал правила безопасности, редко теряют тропу. Чаще всего это происходит с теми, кто отнесся к походу безответственно и позволил себе рискнуть. Например, свернул с маршрута без объективных причин (объективная причина — это опасность: обвал, камнепад, подъем уровня воды в реке, сход лавины)», — подчеркнула Римма Чернова.

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Чаще всего это происходит с теми, кто отнесся к походу безответственно и позволил себе рискнуть. Чаще всего это происходит с теми, кто отнесся к походу безответственно и позволил себе рискнуть.
Чаще всего это происходит с теми, кто отнесся к походу безответственно и позволил себе рискнуть.
Фото: 09.mchs.gov.ru

По словам эксперта, чаще всего заблудившиеся находятся у водоёмов, так как турист ищет себе удобное место для ожидания, либо в тех местах, куда человек смог забраться, но не может выбраться самостоятельно: на травяных и каменистых склонах, скалах, уступах, в ущельях, в руслах ручьев.

Ранее Rostovgazeta писала о том, как жители Ростова прошли по экологической тропе и остались в ужасе.

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