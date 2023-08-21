Как выжить в походе: советы от сотрудников Южного регионального спасательного отряда

«Самое важное — ответственно отнестись к сборам в поход, ведь подведет именно то, чему турист уделил мало внимания. Это касается и аптечки, и экипировки, и сбора информации о маршруте. Те, кто изучил маршрут и его особенности, не нарушал сроки прохождения и соблюдал правила безопасности, редко теряют тропу. Чаще всего это происходит с теми, кто отнесся к походу безответственно и позволил себе рискнуть. Например, свернул с маршрута без объективных причин (объективная причина — это опасность: обвал, камнепад, подъем уровня воды в реке, сход лавины)», — подчеркнула Римма Чернова.