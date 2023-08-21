rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:47

Published Сегодня, 06:47

Modified Сегодня, 06:49

Updated Сегодня, 06:49

МТС Банк объявил о старте акции «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики»

МТС Банк объявил о старте акции «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики»

21 августа 2023, 06:47
Фото: 1MI
МТС Банк объявил о начале проведения акции «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики» для физических лиц. За покупки и платежи, совершенные с 18 августа до 14 сентября 2023 года, держатели любых карт МТС Банка получат вознаграждение в размере до 2000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Повышенный кешбэк будет выплачен держателям любых карт МТС Банка — дебетовых, кредитных или виртуальных, независимо от региона проживания при подтверждении участия в акции в приложении МТС Банка и выполнении обязательных условий.

«Владельцу карты необходимо перейти по специальному баннеру в приложении МТС Банка и нажать кнопку „Доказать теорему“ в любой день проведения акции. Затем совершить покупки товаров определенных категорий в течение двух периодов. С 18 по 31 августа бонусы начислят за покупку канцтоваров, цветов, одежды и обуви, а с 1 по 14 сентября — за покупку бытовой электроники и техники, платежи в приложении МТС Банка», — сообщили в компании.

Фото: МТС Банк

Максимальная сумма повышенного кешбэка составит 2000 рублей. Денежные бонусы будут зачислены участникам акции, выполнившим все условия, не позднее 16 октября 2023 года.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте МТС Банка.

Все карты МТС Банка доступны на сайте.

Подпишитесь
Губернатор Голубев назвал причину грохота в небе над Ростовом 21 августа
Сегодня, 08:26
Стало известно, когда уйдет страшная жара из Ростовской области
Сегодня, 05:57
Урбанист Зайцев объяснил, почему Ростов один из мировых лидеров по пробкам
Сегодня, 06:29
Пчеловод предупредил, что Ростовская область может остаться без полезного меда
Сегодня, 06:20
Синоптики рассказали, какая погода будет в сентябре в Ростовской области
Сегодня, 06:22
В Ростове на видео сняли мощный взрыв, напугавший горожан 21 августа
Сегодня, 08:17