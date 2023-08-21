МТС Банк объявил о старте акции «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики»

«Владельцу карты необходимо перейти по специальному баннеру в приложении МТС Банка и нажать кнопку „Доказать теорему“ в любой день проведения акции. Затем совершить покупки товаров определенных категорий в течение двух периодов. С 18 по 31 августа бонусы начислят за покупку канцтоваров, цветов, одежды и обуви, а с 1 по 14 сентября — за покупку бытовой электроники и техники, платежи в приложении МТС Банка», — сообщили в компании.