МТС Банк объявил о старте акции «2000 рублей по правилу кешбэкодинамики»

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
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Повышенный кешбэк будет выплачен держателям любых карт МТС Банка — дебетовых, кредитных или виртуальных, независимо от региона проживания при подтверждении участия в акции в приложении МТС Банка и выполнении обязательных условий.
«Владельцу карты необходимо перейти по специальному баннеру в приложении МТС Банка и нажать кнопку „Доказать теорему“ в любой день проведения акции. Затем совершить покупки товаров определенных категорий в течение двух периодов. С 18 по 31 августа бонусы начислят за покупку канцтоваров, цветов, одежды и обуви, а с 1 по 14 сентября — за покупку бытовой электроники и техники, платежи в приложении МТС Банка», — сообщили в компании.
Максимальная сумма повышенного кешбэка составит 2000 рублей. Денежные бонусы будут зачислены участникам акции, выполнившим все условия, не позднее 16 октября 2023 года.
С подробными условиями акции можно ознакомиться на официальном сайте МТС Банка.
Все карты МТС Банка доступны на сайте.